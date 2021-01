Moedas globais: dólar opera sem sinal único ante rivais

O dólar operou nesta quarta-feira, 6, sem sinal único frente às principais moedas rivais, com a moeda se desvalorizando ante a euro em meio à “onda azul” para o Senado dos Estados Unidos, com as eleições na Geórgia possivelmente dando maioria aos democratas, o que aumenta a expectativa por gastos no governo de Joe Biden. Por outro lado, a libra, com perspectivas internas de risco por conta da covid-19, não capitalizou o movimento. Em dia de divulgação da ata do Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano), o documento não teve grande impacto no mercado, sendo ofuscado pelas tensões em Washington em meio à certificação da vitória de Biden pelo Congresso.

O índice DXY, que mede o dólar frente a outras seis moedas de economias desenvolvidas, fechou em alta de 0,11%, a 89,530 pontos. Segundo maior componente do índice, o iene se desvalorizou perante o dólar, e ajuda a explicar o balanço positivo do DXY. O dólar era cotado a 103,03 ienes, no final da tarde.

Durante os momentos de maior tensão em Washington, o dólar chegou a se desvalorizar ante os pares, mas o movimento foi atenuado ao final da sessão. “As objeções durante a votação do Colégio Eleitoral só atrasarão o inevitável”, avalia a BK Asset.

“Com isso dito, a esperada confirmação de Joe Biden como presidente eleito e os democratas na Geórgia não causaram qualquer perturbação nos mercados, mesmo com membros do Congresso correndo para garantir sua salvação depois que o Capitólio foi invadido”, conclui a consultoria. Ao final da tarde, a NBC projetou a já esperada vitória democrata nas eleições legislativas da Geórgia.

De acordo com a Western Union, a libra “não conseguiu capitalizar” a desvalorização do dólar devido aos casos crescentes de covid-19 e ao novo lockdown no Reino Unido, o que coloca em risco as perspectivas de crescimento do país e mantém a porta aberta para o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) adotar juros negativos. Ao final da tarde, a libra caía ante ao dólar, cotada a US$ 1,3612.

Em dia de aprovação do uso emergencial da vacina da Moderna na União Europeia, o euro superou as perspectivas negativas após a divulgação dos índices gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) abaixo do esperado e se valorizou perante o dólar. A moeda comum se mantém no maior nível ante a homóloga americana desde abril de 2018. Ao final da tarde, o euro se valorizava ante o dólar, cotado a US$ 1,2326.

Veja também