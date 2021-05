Moedas globais: dólar opera misto ante rivais e perde força com orçamento dos EUA

O dólar chegou ao fim desta tarde sem direção única ante rivais, perdendo força após a publicação da proposta orçamentária para 2022 do governo dos Estados Unidos, no mesmo dia em que o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) de abril reforçou a tendência de alta inflacionária no país.

O Dollar Index (DXY), que mede a variação da divisa americana ante seis moedas fortes, fechou em leve alta de 0,07%, aos 90,031 pontos. No fim da tarde em Nova York, o euro avançava a US$ 1,2197, enquanto a libra esterlina caía a US$ 1,4191. Já o dólar recuava a 109,81 ienes, revertendo o movimento de alta ante a moeda japonesa, após o governo do país asiático estender o estado de emergência em algumas regiões do Japão, incluindo a da capital Tóquio, por conta da pandemia de coronavírus.

O dólar sustentou alta ante moedas concorrentes na maior parte do dia, respondendo à indicadores que apontaram para a aceleração da economia dos EUA, como a alta de 0,5% nos gastos com consumo em abril ante março, além do índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) medido pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês), que atingiu seu maior nível desde novembro de 1973.

A divulgação do PCE de abril, que registrou alta anual de 3,6%, não foi suficiente para retirar a força do dólar, que foi se enfraquecer somente após o plano orçamentário do presidente americano Joe Biden apontar para gastos de US$ 6 trilhões e déficit fiscal de US$ 1,84 trilhão em 2022. A proposta ainda prevê que a dívida pública atingirá 111,8% do Produto Interno Bruto (PIB) americano no período.

A Capital Economics projeta que o cenário a curto prazo para o dólar está à mercê dos próximos indicadores da economia americana, com foco no relatório de empregos, conhecido como payroll, de maio, que sai daqui a uma semana, no dia 04 de junho. “Com as recuperações econômicas bem encaminhadas na maioria dos mercados desenvolvidos, o foco permanece no que os dados mais recentes podem nos dizer sobre as perspectivas de aperto monetário”, afirma a consultoria britânica, que projeta um payroll reforçando a aceleração robusta da economia dos EUA.

Entre moedas emergentes, o dólar teve forte avanço ante a lira turca, que destoou de pares emergentes em meio à apostas de que o Banco Central da Turquia vai promover um novo corte à sua taxa básica de juros na reunião de junho do comitê de política monetária da entidade. Perto do horário de fechamento dos mercados em NY, o dólar avançava a 8,5610 liras.

*Com informações de Dow Jones Newswires

