Moedas Globais: dólar opera misto ante rivais antes de dado de emprego dos EUA

O dólar operou sem direção única ante moedas rivais nesta segunda-feira, na primeira sessão de semana que terá a divulgação do relatório de empregos (payroll) de junho nos Estados Unidos. Dados de inflação na Alemanha e falas de dirigentes do Banco Central Europeu (BCE) sobre um futuro aperto monetário enfraqueceram o euro, o que emprestou fôlego ao DXY, índice que mede a variação do dólar ante seis moedas pares.

O DXY fechou em leve alta de 0,04%, aos 91,887 pontos, com o euro em queda a US$ 1,1928 no fim da tarde em Nova York. A libra também recuava ante a divisa americana, a US$ 1,3877, após registrar altas mais cedo. Já o dólar cedia a 110,61 ienes.

O Brown Brothers Harriman estima que, além do payroll de junho, a moeda americana operou em margem limitada à espera de outros indicadores da economia dos Estados Unidos que sairão nesta semana, como o índice de atividade industrial do mesmo mês, medido pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês). “Indicadores fortes nos EUA podem ajudar o dólar a registrar mais ganhos amplos nesta semana”, afirma o banco, em relatório enviado a clientes.

Investidores também acompanharam falas de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) sobre a trajetória inflacionária nos EUA. Enquanto o vice-presidente para Supervisão da entidade, Randal Quarles, reiterou a visão de que as pressões de alta nos preços são temporárias, o presidente do Fed de Boston, Eric Rosengren, alertou para a alta de preços no mercado imobiliário americano como um possível risco à estabilidade financeira do país.

No Velho Continente, o euro ficou sem força durante todo o dia, após a Destatis, agência oficial de estatísticas da Alemanha, informar o maior avanço anual nos custos de importação do país desde 1981. A tendência de alta da inflação na zona do euro tem alimentado temores de que o BCE possa ser forçado a reduzir os estímulos monetários mais cedo do que o esperado.

Dirigente do BCE e presidente do Bundesbank, o BC alemão, Jens Weidmann argumentou que o Programa de Compras Emergenciais da Pandemia (PEPP, na sigla em inglês) deve ser finalizado assim que a pandemia deixar de afetar a economia da zona do euro. Já Robert Holzmann, também dirigente do BCE, estimou que a ferramenta terá seu uso suspenso em março de 2022.

Segundo o vice-presidente do BC da zona do euro, Luis de Guindos, a entidade está atenta para avaliar se a alta nos preços será temporária, como acredita ser Fabio Panetta, outro membro do comitê executivo do BCE.

Entre emergentes, o peso colombiano fortaleceu ante o dólar, após o Banco Central da Colômbia decidir manter a sua taxa básica de juros em 1,75%. Para a Capital Economics, o BC colombiano pode ser um dos próximos dentre economias emergentes a elevar os juros, em meio à alta da inflação. No fim da tarde, o dólar recuava a 3.711,66 pesos, segundo o jornal colombiano Portafolio.

