Moedas globais: dólar opera em baixa, com menor líquidez; lira avança

O dólar operou em baixa ante a maioria das moedas, em sessão marcada pela menor liquidez em virtude do feriado de Natal. Sem a publicação de indicadores, o dia foi de pouco movimento entre as principais taxas de câmbio. Por sua vez, a lira turca teve mais uma forte valorização, em dia marcado por um discurso do presidente Recep Tayyip Erdogan, no qual voltou a defender sua política econômica e falou sobre as recentes medidas cambiais do governo.

No fim da tarde em Nova York, o euro avançava a US$ 1,1312 e a libra fica estável a US$ 1,3415, enquanto do dólar caia a 114,37 ienes.

Segundo o Brown Brothers Harriman (BBH), provavelmente estamos em um período de consolidação devido à falta de novos drivers importantes. “Olhando para um janeiro agitado, acreditamos que a tendência subjacente de um dólar mais forte permanece intacta. As taxas de juros dos EUA já estão voltando a favorecer o dólar e esperamos que isso continue”, projeta.

O dólar era cotado a 10,7622 liras no fim da tarde, em uma queda acima de 30% com relação à última semana. Hoje, Erdogan citou em um discurso a valorização da moeda nos últimos dias após o governo ter anunciado mudanças cambiais. “Depois de aplicarmos um pacote de medidas, a bolha no câmbio desapareceu em apenas um dia”, afirmou.

