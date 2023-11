Moedas Globais: dólar opera em baixa ante rivais, com discursos e perspectivas para BCs

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/11/2023 - 18:07 Para compartilhar:

O dólar operou em baixa nesta sexta-feira, 27, ante a maioria das moedas rivais, seguindo a tendência de enfraquecimento do ativo por conta das perspectivas para a política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Entre os destaques do dia, que contou com poucos indicadores, estiveram declarações do presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Andrew Bailey, e da homóloga do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde.

O índice DXY, que mede o dólar ante seis rivais fortes, fechou em alta de 0,12%, a 103,565 pontos. Ao fim da tarde, o dólar caía a 148,64 ienes, o euro avançava a US$ 1,0958 e a libra tinha alta a US$ 1,2632.

O Bank of America (BofA) aponta que sua previsão está mais pessimista em relação ao dólar nos próximos meses do que o consenso, à medida que o crescimento do PIB dos EUA abranda e o Fed começa a cortar as taxas. Sua previsão para o final de 2024 para o euro é de US$ 1,15.

Nesta segunda-feira, Lagarde participou de sessão da Comissão de Assuntos Econômicos e Monetários do Parlamento Europeu, na qual a dirigente afirmou esperar que o enfraquecimento das pressões inflacionárias continue e disse que juros devem seguir no nível atual pelo tempo que for necessário.

Já Bailey afirmou em entrevista que a “próxima etapa” na missão para levar a inflação à meta de 2% será dura. Ele reconheceu o peso na economia do avanço dos juros, mas argumentou que não controlar a inflação tornaria o quadro pior. Bailey disse que ainda é muito cedo para decretar vitória contra a inflação. Além disso, advertiu que também é muito cedo para se discutir cortes nos juros.

Na Argentina, o dólar voltou a subir no mercado paralelo, em meio a crescentes especulações de que o presidente eleito do país, Javier Milei, executará uma drástica desvalorização da divisa local assim que tomar posse. O mercado observa ainda a montagem do gabinete de Milei, que deve indicar Luis Caputo, egresso do governo do ex-presidente Mauricio Macri, ao cargo de ministro da Economia, conforme a imprensa local. Segundo levantamento do Ámbito Financiero, o dólar blue subiu 5 pesos argentinos hoje e é vendido a mil pesos.

