Moedas Globais: dólar opera em alta ante moedas fortes após discussões entre Trump e Zelensky

O dólar se valorizou nesta sexta-feira, 28, ante outras moedas fortes após discussões entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, durante reunião na Casa Branca para assinatura de um acordo de exploração de minerais ucranianos. A moeda americana já sustentava alta diante da ofensiva tarifária do republicano e após a divulgação de uma série de dados econômicos dos EUA divulgados pela manhã, incluindo inflação, renda, consumo e PMI.

O índice DXY, que mede o dólar ante uma cesta de seis moedas fortes, fechou em alta de 0,34%, a 107,614 pontos, com a moeda norte-americana avançando a 150,49 ienes, o euro recuando a US$ 1,0371 e a libra caindo a US$ 1,2580 neste fim de tarde.

O euro chegou a ganhar força após a Alemanha divulgar dados de inflação dentro do previsto pelo mercado, mas o ritmo não se sustentou. Segundo a Capital Economics, os sinais de desaceleração da inflação na zona do euro podem levar o Banco Central Europeu (BCE) a considerar mais cortes nas taxas de juros neste ano.

O dólar norte-americano ainda subiu a 1,4463 dólares canadenses, apesar do crescimento além do previsto no Produto Interno Bruto (PIB) do Canadá no quarto trimestre de 2024. Na semana, o DXY avançou 0,87%.

O yuan, por sua vez, operou perto da estabilidade, a 7,2947 depois de circular a informação de que bancos chineses estão reduzindo juros de depósitos em dólares por orientação do PBoC para frear a acumulação da moeda americana e fortalecer a moeda chinesa. Segundo a Reuters, investidores e exportadores já acumularam quase US$ 1 trilhão devido aos juros mais altos nos EUA e à desvalorização do yuan.

O LMAX Group aponta que o dólar segue em alta devido à “tensão comercial envolvendo Trump”, vista como uma tática de negociação. Já a Monex Europe acredita que a moeda americana se mantém sustentada no curto prazo após a confirmação dos planos tarifários de Trump, com espaço para precificação de riscos adicionais, o que favorece o dólar e aumenta a demanda por ativos de refúgio diante de temores sobre o crescimento global.