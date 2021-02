Moedas globais: dólar opera em alta ante maioria dos rivais

O dólar operou em alta nesta segunda-feira perante a maioria das moedas rivais, em sessão marcado por cautela na zona do euro após divulgação de indicadores, e expectativa pela decisão de política monetária do Banco da Inglaterra (BoE) guiando a libra. Já nos mercados emergentes, algum apetite de risco levou parte das divisas a se valorizarem, com destaque para a lira turca, que se fortaleceu em meio notícias sobre mudanças na política monetária, e chegou a seu maior valor frente à moeda americana desde agosto de 2020.

O índice DXY, que mede o dólar na comparação com outras seis moedas de economias desenvolvidas, fechou em alta de 0,44%, a 90,980 pontos. O iene, segundo principal componente do índice, se desvalorizou perante o dólar: a moeda dos Estados Unidos era cotada a 104,96 ienes no final da tarde em Nova York. O ativo japonês atingiu durante a sessão sua mínima perante o dólar em dois meses, segundo o Western Union.

Com dados decepcionantes, como a taxa de desemprego no nível alto de 8,3% na zona do euro em dezembro, a moeda comum se desvalorizou ante o dólar.

Com o fim dos apoios governamentais, é possível que a taxa aumente ainda mais, avalia o Western Union. O Produto Interno (PIB) da região e o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês), que ainda serão divulgados nesta semana, caso indiquem uma queda na recuperação do bloco, podem levar o viés do euro a uma baixa ainda maior, projeta a consultoria.

A libra se valorizou perante o euro, mas se enfraqueceu ante o dólar. A grande atenção fica por conta da decisão de política monetária do banco central nesta semana.

“Um BoE cauteloso quanto às perspectivas de crescimento pode manter as taxas de juros negativas, um tema que tende a pesar sobre a libra”, ressalta o Western Union. No final da tarde, a libra era cotada a US$ 1,3661.

No entanto, com apetite por risco no mercado, algumas moedas de emergentes se valorizaram. Um dos fortalecimentos mais expressivos foi da lira turca, que tinha o dólar cotado a 7,1945 liras às 18h35 (horário de Brasília). A agência estatal Anadolu registrou na sessão que a moeda atingiu seu maior valor perante ao dólar desde agosto de 2020. A postura do banco central do país é citada por analistas como um dos principais fatores guiando a alta da lira.

