Moedas Globais: dólar opera em alta ante euro e cai ante o iene após decisão do Fed sobre juros

O dólar operou em direção distinta nesta quarta-feira, 19, frente às principais moedas fortes após o mercado assimilar a decisão de manutenção da taxa de juros pelo Federal Reserve. Segundo especialistas, as estimativas para dois cortes de taxa de juros este ano permanecem inalteradas, alinhadas com a precificação do mercado. Um ponto inesperados veio do anúncio de redução do teto mensal de resgate de títulos do Tesouro.

O índice DXY, que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de seis moedas fortes, subiu 0,18%, a 103,428 pontos, com a moeda americana caindo para 148,91 ienes. O euro recuou para US$ 1,0899, enquanto a libra esterlina caiu para US$ 1,2994.

O Fed manteve os juros entre 4,25% e 4,5%, marcando a segunda reunião consecutiva de manutenção das taxas. A decisão já era esperada pelos analistas do mercado, em meio às incertezas geradas pela política econômica de Donald Trump, especialmente a taxação de importações.

Em entrevista coletiva, o presidente do banco central, Jerome Powell, afirmou que as tarifas são o principal fator na piora das expectativas para a inflação nos EUA. No entanto, ele ressaltou que o cenário base é de que esse momento seja “transitório” e que as expectativas de longo prazo estão “bem ancoradas”.

Além disso, o Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) manteve a taxa de juros inalterada em 0,50%, e na noite de hoje, a China também terá reunião de política monetária.

Michael Brown, estrategista da Pepperstone, comentou que a recente alta da libra frente ao dólar pode fazer uma pausa, especialmente após dados fracos de crescimento econômico. “Um dólar mais fraco permitiu que a libra subisse acima de US$ 1,30 pela primeira vez desde novembro na terça-feira. No entanto, os ganhos recentes podem sofrer uma pausa, especialmente após dados divulgados na sexta-feira mostrarem uma contração inesperada na economia britânica em janeiro.”

Na Turquia, a lira turca chegou a atingir as mínimas históricas frente ao dólar hoje após a prisão do prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu, grande rival do presidente Recep Tayyip Erdogan, por suspeita de liderar uma organização criminosa. O dólar subia a 37,9651 liras turcas. Na máxima, o dólar superou 41 liras turcas.

*Com informações da Dow Jones Newswires