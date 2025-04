Moedas Globais: dólar mantém estabilidade em meio a dados divergentes e expectativa por tarifas

O dólar opera praticamente estável ante outras moedas fortes no fim da tarde desta terça-feira, depois de oscilar com a rodada de dados divergentes sobre a indústria de manufatura, o setor de construção e o mercado de trabalho nos Estados Unidos. Os investidores adotam uma postura cautelosa das chamadas tarifas recíprocas dos EUA, que deverão ser anunciadas na quarta-feira à tarde pelo presidente norte-americano Donald Trump.

O índice DXY, que acompanha o desempenho do dólar frente a uma cesta de moedas fortes, avançou 0,05%, para 104,260 pontos. O dólar caía para 149,62 ienes, enquanto o euro cedia para US$ 1,0789 e a libra esterlina caía a US$ 1,2915.

O dólar é “a moeda mais exposta ao jogo de soma zero das guerras comerciais e a mais vulnerável à contínua incoerência emanada da Casa Branca”, afirma em nota o estrategista da Pepperstone, Michael Brown.

Na contagem regressiva para o anúncio das tarifas dos EUA, o dólar se consolidava, em grande parte, dentro das faixas de ontem, afirma Marc Chandler, estrategista da Bannockburn Capital Markets.”O fluxo de notícias tem sido limitado, com destaque para relatório Tankan, que veio em linha com as expectativas do mercado e não parece ter impactado as projeções para o Banco do Japão (BoJ)”, disse.

O dólar australiano se valorizou ante a moeda norte-americana após o banco central da Austrália (RBA, na sigla em inglês) manter sua taxa de juros, conforme esperado, depois de iniciar um ciclo de afrouxamento monetário em sua última reunião, destaca Chandler. “O mercado futuro continua precificando um corte dos juros australianos em maio.”

As apostas especulativas contra o dólar canadense continuam sendo a principal estratégia do mercado para expressar preocupações com as tarifas dos EUA, dizem em nota os analistas da Monex Europe. Nesta terça, a moeda caiu para o nível mais baixo em relação ao dólar americano em duas semanas e meia.

No entanto, o dólar canadense continua distante das mínimas do início deste ano, quando os riscos tarifários eram considerados mais graves, afirmam os analistas. Dado o risco de aumentos tarifários maiores do que os previstos pelo mercado, o dólar canadense pode sofrer mais perdas nos próximos dias, acrescentam.

*Com informações da Dow Jones Newswires