Moedas Globais: dólar fecha em alta, com economia dos EUA no radar; peso mexicano cai

O dólar fechou em alta contra pares nesta quarta-feira, 25, enquanto agentes seguem monitorando dados de atividade nos Estados Unidos após o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) iniciar ciclo de afrouxamento monetário. Temores de agravamento dos conflitos no Oriente Médio também provocaram alguma busca por segurança.

O índice DXY, que mede a variação da moeda americana ante uma cesta de pares fortes, fechou em baixa de 0,50%, a 100,973 pontos. O dólar se valorizava a 144,833 ienes. O euro era cotado em baixa, a US$ 1,1127, enquanto a libra recuava a US$ 1,3314.

O dólar nesta quarta recuperou algum terreno ante pares após seu tombo recente, em sessão marcada por queda menor do que a esperada nas vendas de moradias novas nos Estados Unidos. Globalmente, investidores também analisaram um possível recrudescimento do confronto entre Israel e Hezbollah no Líbano.

O HSBC afirma que o euro pode perder força se o Banco Central Europeu (BCE) acelerar os cortes de juros por conta do enfraquecimento dos fundamentos econômicos na região. “Esperamos ritmo acelerado de flexibilização, com um corte de 0,25 ponto na reunião de 17 de outubro seguido por cortes iguais até abril de 2025, quando a taxa de depósito atingir 2,25%”, disse o estrategista de câmbio Nick Andrews.

Entre as moedas de emergentes, o peso mexicano recuava 1,74% ante o dólar, a 19,67 pesos, às vésperas de decisão de política monetária no país. Economistas do BBVA dizem que a desaceleração da economia mexicana e o corte de semana passada do Fed podem dar elementos para o Banxico também cortar sua taxa básica em 0,5 ponto. “Mas acreditamos que um corte de 0,25 ponto é mais provável em meio à discordância contínua entre os membros do conselho”, dizem.

*Com informações da Dow Jones Newswires