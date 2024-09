Moedas Globais: dólar estende queda para 3º pregão com aposta em corte agressivo do Fed

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/09/2024 - 17:39 Para compartilhar:

O dólar cedia e o índice DXY, que mede a variação da moeda americana ante principais pares, prolongou a desvalorização para a terceira sessão seguida, com o contínuo fortalecimento das expectativas de um corte de 50 pontos-base nos juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na quarta-feira, 18. A aposta levou o dólar a ceder ante o iene ao nível intradiário mais baixo desde julho de 2023, de acordo com a FactSet. O euro, ajudado por comentários por membros do Banco Central Europeu (BCE), e a libra seguiram fortalecidos.

O índice DXY, que mede a variação da moeda americana ante uma cesta de pares fortes, fechou com queda de 0,35%, a 100,763 pontos. O dólar cedia a 140,77 ienes, em relação aos níveis de ontem, ainda que tenha saído da mínima do dia de 139,95 ienes. O euro se valorizava a US$ 1,1129, enquanto a libra subia a US$ 1,3213.

Perto das 16h45, o mercado atribuía uma probabilidade de 63% de a taxa básica nos EUA ser reduzida em 50 pontos-base, de acordo com a ferramenta FedWatch. A pressão por corte ainda mais assertivo foi endossada por três senadores democratas dos EUA, que pediram alívio de 75 pontos-base.

“Espero corte de 25 pontos-base, com comunicado indicando possibilidade de novos cortes, óbvio, dependendo dos indicadores de núcleo de inflação e mercado de trabalho”, afirmou o diretor de investimentos da Trígono Capital, Werner Roger.

Nas trocas com o iene, a divergência da política monetária continuou como um fator-chave, afirmou o estrategista do Westpac, Tim Riddell. Membros do BCE ficaram no radar para o euro. Peter Kazimir sinalizou que a autarquia deve esperar até dezembro para voltar a reduzir os juros. O economista-chefe do BCE, Philip Lane, e o vice-presidente, Luis de Guindos, citaram preocupações sobre a inflação.

A libra recebia o suporte da expectativa de manutenção da taxa básica no encontro do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) na quinta-feira.

Entre as moedas emergentes, o peso argentino cedia após o envio pelo governo do Orçamento de 2025. O dólar blue subia a 1.275,00 pesos na venda, segundo o Ámbito Financiero. O peso mexicano seguiu pressionado, depois da promulgação da reforma de reestruturação do Poder Judiciário.

