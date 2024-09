Moedas Globais: dólar cede com revisão de aposta para Fed mais agressivo no corte de juros

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/09/2024 - 17:47 Para compartilhar:

O dólar cedia ante as principais moedas fortes nesta sexta-feira, 13, chegando a tocar a mínima ante o iene desde dezembro, após uma guinada das expectativas sobre a decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na próxima quarta-feira. A aposta em relaxamento monetário mais contundente em 2024 cresceu após reportagem do Wall Street Journal indicar que os dirigentes ainda estão indecisos sobre a magnitude do primeiro corte em setembro. A Fala de um ex-membro do Fed endossou o ajuste. O euro e a libra rondaram a estabilidade.

O índice DXY, que mede a variação da moeda americana ante uma cesta de pares fortes, fechou com queda de 0,25%, a 101,114 pontos. O dólar cedia a 140,92 ienes, na comparação com as cotações de ontem. Mais cedo, o dólar chegou a tocar 140,28 ienes, o menor nível desde dezembro. O euro se valorizava a US$ 1,1079, enquanto a libra subia a US$ 1,3126.

Os dirigentes do Fed ainda não decidiram a dimensão do primeiro corte na taxa básica esperado para a próxima quarta-feira, revelou o repórter do Wall Street Journal, Nick Timiraos, em meio a temores sobre manter o nível restritivo por tempo demasiado e deixar escapar um “pouso suave”.

Também pesa sobre a decisão o fato de que várias autoridades já sinalizaram a intenção de realizar múltiplos cortes nas reuniões seguintes, ampliando a dúvida se devem optar por um ajuste “tradicional” de 25 pontos-base (pb) ou um passo maior, de 50 pb. Ex-presidente da distrital de Nova York, William Dudley, defendeu que há “argumento forte” por uma redução de 50 pb.

O euro se apreciava marginalmente após ter recebido o suporte ontem da leitura de que o Banco Central Europeu (BCE) agirá com gradualismo no processo de cortes da taxa de juros na zona do euro. Hoje, a presidente do BCE, Christine Lagarde, afirmou que a instituição toma decisões com base no mandato de manter estabilidade de preços. “Estamos determinados a atingir nossa meta em base oportuna”, afirmou.

O dólar subia ante o rublo, que não se beneficiava da decisão do Banco Central da Rússia de elevar a taxa de juros em 100 pontos-base, a 19%. O dólar subia a 89,9961 rublos, de 89,1997 rublos ontem.

Entre as moedas emergentes, o dólar cedia a 17,7664 rands, ante 17,7752 rands na véspera. A Fitch reafirmou hoje o rating da África do Sul em BB-, com perspectiva estável.

*Com informações da Dow Jones Newswires