Moedas Globais: dólar cai pelo quarto dia seguido frente à cesta de moedas fortes

O dólar chegou ao fim desta sexta-feira, 11, recuando pelo quarto dia consecutivo frente às principais moedas globais – incluindo uma queda acentuada em relação ao euro -, em meio a preocupações de que a escalada da guerra comercial dos Estados Unidos com a China possa descarrilar a economia americana e levá-la à estagflação.

O índice DXY, que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de seis moedas fortes, caiu 0,76%, para 100,102 pontos. A moeda norte-americana se desvalorizava para 143,61 ienes, enquanto o euro avançava para US$ 1,1339 e a libra esterlina era negociada em alta, a US$ 1,3074.

O DXY chegou a ceder abaixo de 100 pontos em meio às implicação da guerra comercial, após a Casa Branca afirmar, na quinta-feira, que as tarifas impostas à China somam 145%, e não 125%, como havia sido indicado anteriormente.

“Embora essa diferença seja insignificante em termos econômicos práticos, a reação do mercado mostrou uma sensibilidade crescente aos riscos de uma separação econômica desordenada entre as duas maiores economias do mundo”, disseram em nota os analistas do Deutsche Bank.

Nesta sexta-feira, a China afirmou que não seguirá igualando os aumentos de tarifas por parte dos EUA. “Mesmo que os EUA continuem impondo tarifas mais altas, isso seria economicamente sem sentido e se tornaria uma piada na história da economia mundial”.

O enfraquecimento do dólar se dá mesmo com o aumento do diferencial entre os rendimentos dos títulos dos governos dos EUA e da Alemanha, resultado de uma liquidação nos Treasuries. Normalmente, há uma correlação estreita entre esse diferencial e a taxa de câmbio, já que rendimentos mais altos são um fator-chave de atração de capital.

Freya Beamish, da TS Lombard, afirma que o dólar pode se recuperar caso Trump recue ainda mais nas tarifas, mas “isso será uma enorme oportunidade para vender dólares”, acrescenta. Ela aponta o iene como uma alternativa ao dólar, embora a TS Lombard continue preocupada com as fragilidades financeiras do Japão.”

*Com informações da Dow Jones Newswires