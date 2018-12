Moedas globais: dólar cai em meio a receio com paralisação do governo dos EUA

O dólar caiu nesta segunda-feira, com preocupações sobre a paralisação da máquina pública dos Estados Unidos pesando sobre o sentimento do investidor.

No fim da tarde em Nova York, o dólar caía a 110,33 ienes, o euro avançava a US$ 1,1420 e a libra tinha alta para US$ 1,2730.

O governo Trump alertou neste fim de semana que a paralisação pode se estender até janeiro, levando a disputa sobre o orçamento para um Congresso novo. O recente tumulto do mercado e as preocupações com a paralisação impulsionaram os ativos considerados mais seguros, como o iene.

Neste ano, expectativas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) elevasse os juros fizeram o dólar subir neste ano, já que custos de empréstimo mais altos tendem a tornar a moeda mais atrativa para os investidores que buscam juros. Porém, receios com o crescimento econômico dos EUA têm pressionado o dólar.

