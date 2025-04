Moedas Globais: dólar cai ante temores sobre as tarifas e outras políticas de Trump

O dólar recuou frente às principais moedas globais nesta segunda-feira, 28, com os investidores atentos a possíveis sinais de avanço nas negociações tarifárias envolvendo os Estados Unidos em dia de agenda macroeconômica esvaziada. Segundo analistas, o mercado também espera por dados de emprego do país, a serem divulgados no fim da semana.

O índice DXY, que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de seis moedas fortes, cedeu 0,46%, para 99,010 pontos.

Por volta das 17 horas (horário de Brasília), o dólar cedia para 142,10 ienes, enquanto o euro avançava para US$ 1,1424 e a libra esterlina era negociada em alta, a US$ 1,3434.

O DXY ainda tem espaço para subir para a faixa de 100,00 a 100,25 nesta semana, diz em nota o analista do ING, Chris Turner. No entrando, a moeda corre risco de se desvalorizar se os dados de emprego dos EUA forem muito mais fracos do que o esperado, afirma.

Segundo ele, esse será o principal fator de influência sobre a moeda norte-americana nesta semana.

Os mercados estarão atentos a qualquer sinal de que a queda na confiança dos consumidores e das empresas esteja resultando em demissões, diz Turner.

O diretor do Federal Reserve Christopher Waller sinalizou que o Fed poderia cortar as taxas de juros mais cedo e de forma mais agressiva se o desemprego subir acentuadamente, observa o analista ING. De qualquer forma, essa decisão só seria tomada em setembro, após o presidente Donald Trump decidir se irá restabelecer as chamadas “tarifas recíprocas”.

Segundo Turner, o rumo do dólar dependerá da fraqueza dos dados dos EUA ser suficiente para justificar um aumento adicional nas expectativas de cortes de juros.

*Com informações da Dow Jones Newswires