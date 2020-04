Moedas Globais: dólar cai ante rivais com otimismo sobre possível reabertura

O dólar recuou ante divisas rivais nesta terça-feira, 14, e não firmou direção única ante moedas emergentes, em meio ao otimismo com um possível início do processo de reabertura das economias no mundo, depois de semanas de quarentena para tentar frear o avanço do coronavírus.

No fim da tarde em Nova York, o dólar caía a 107,18 ienes, enquanto o euro avançava a US$ 1,0985 e a libra subia a US$ 1,2624. O índice DXY, que mede a variação da divisa americana frente a uma cesta de seis rivais fortes, registrou baixa de 0,46%, a 98,887 pontos.

“O dólar cai com a recuperação da confiança”, diz o analista de mercado Joe Manimbo, do banco americano Western Union. “O dólar está começando a cair, com a confiança retornando muito lentamente aos mercados financeiros”, comentam, na mesma linha, analistas do banco holandês ING.

Para a diretora-gerente de câmbio do BK Asset Management, Kathy Lien, no entanto, um “reinício econômico” nos EUA ainda demorará semanas e possivelmente meses. “Houve novos surtos em países que facilitaram as restrições mais cedo” alerta.

O ING ressalta, por outro lado, que a fraqueza do dólar também está relacionada com o aumento do balanço do Federal Reserve (Fed, o banco central americano). A instituição lembra que hoje a autoridade monetária americana começa a comprar “commercial papers”, títulos de curto prazo emitidos por empresas sem garantia, medida “destinada a melhorar o funcionamento dos mercados de financiamento em dólares”. “Se a medida for bem-sucedida (incentivando volumes mais altos e taxas mais baixas), um pouco mais do prêmio de porto seguro do dólar deve diminuir”, diz o ING.

Kathy Lien, do BK Asset Management, comenta também que os investidores venderam dólares hoje antes da divulgação do Livro Bege do Fed e das vendas no varejo americano, que saem nesta quarta-feira. “A visão predominante é que nada de bom sairá desses relatórios, já que o fechamento dos negócios não essenciais em todo o país atinge os gastos”, explica.

Ante moedas emergentes e ligadas a commodities, o dólar não firmou direção única. No final da tarde em Nova York, a moeda americana caía a 23,4711 pesos mexicanos e a 73,107 rublos russos, mas subia a 65,4202 pesos argentinos e a 18,3205 rands sul-africanos.