Moedas Globais: dólar cai ante iene, mas avança frente ao euro; peso mexicano cai mais

O dólar recuou ante o iene, diante de sinais do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), mas subiu frente ao euro e à libra, sem sinal único portanto ante outras moedas principais. Além disso, divisas emergentes estiveram em foco, com o peso mexicano e a rupia indiana sob pressão, diante do quadro político nesses países.

No fim da tarde em Nova York, o dólar caía a 154,79 ienes, o euro recuava a US$ 1,0883 e a libra tinha baixa a US$ 1,2773. O índice DXY, que mede o dólar ante uma cesta de moedas fortes, registrava queda de 0,02%, a 104,123 pontos.

O presidente do BoJ, Kazuo Ueda, reafirmou hoje que o banco central pode voltar a ajustar sua política monetária, caso a inflação avance em linha com as projeções. A Capital Economics, porém, avalia que a inflação ainda deve desacelerar no país e acredita que a janela para mais aperto estaria se fechando. O vice-diretor do BoJ Ryozo Himino ressaltou a importância de se estar atento aos movimento do iene e a seus impactos na economia.

Na Europa, o euro recuou em semana de decisão do Banco Central Europeu (BCE). Há ampla expectativa por corte de 25 pontos-base nos juros, mas dúvidas sobre quais podem ser os próximos passos do BC, diante de divisões entre dirigentes nessa frente.

Além disso, moedas emergentes foram destaque. O peso mexicano estendeu a queda vista desde os resultados da disputa eleitoral de domingo. O Société Générale considera que, para além da vitória presidencial da governista Claudia Sheinbaum, há “preocupações válidas” no mercado sobre a maioria governista no Congresso. O banco francês nota que a vitória da aliada de Andrés Manuel López Obrador era amplamente esperada, mas não o resultado tão forte de seu partido, Morena, na disputa legislativa. Os governistas terão supermaioria de dois terços na Câmara dos Deputados e estão perto de consegui-la também no Senado, o que gera temores entre investidores de potenciais reformas constitucionais. O Société Générale diz não ver implicação imediata para o comércio internacional e setores relacionados, mas acrescenta que é possível argumentar que “os riscos são de baixa”. No horário citado, o dólar subia a 17,8984 pesos mexicanos.

A moeda dos EUA ainda avançava a 83,606 rupias indianas, após o partido do premiê Narendra Modi se sair pior que o esperado em eleições gerais. Embora sua coalizão deva seguir no poder, mostram as parciais, o partido teve desempenho mais fraco e não poderá governar sozinho. A Capital Economics vê Modi iniciando um terceiro mandato em posição mais fraca, o que tornará a aprovação de reformas econômicas “contenciosas” mais difícil.

O dólar ainda se valorizava a 18,7263 rands. A moeda da África do Sul manteve a fraqueza, após a divulgação de seu o Produto Interno Bruto (PIB) do país recuou 0,1% no primeiro trimestre ante o anterior.