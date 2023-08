Moedas Globais: dólar avança, com cautela após corte no rating dos EUA e dado da ADP no radar

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/08/2023 - 17:06 Compartilhe

O dólar chegou a recuar ante outras moedas principais no início do dia, após a Fitch ter anunciado na noite da terça-feira, 1º de agosto, corte no rating dos Estados Unidos. O quadro em geral de cautela nos mercados, porém, acabou por favorecer a compra da moeda norte-americana, que bateu ainda máximas no dia frente ao euro após dado de geração de vagas no setor privado da ADP com números acima do esperado por analistas.

No fim da tarde desta quarta-feira em Nova York, o dólar operava estável, em 143,34 ienes, o euro recuava a US$ 1,0944 e a libra tinha baixa a US$ 1,2721. O índice DXY, que mede o dólar ante uma cesta de moedas fortes, registrou alta de 0,28%, a 102,590 pontos.

A Fitch anunciou depois do fechamento de terça em Nova York o rebaixamento do rating dos EUA, de AAA para AA+, com perspectiva estável.

A agência argumentou que a mudança reflete a deterioração fiscal esperada para os próximos três anos no país, bem como a dívida crescente do governo geral. Com a notícia, o dólar recuava no início do dia desta quarta, revertendo ganhos da sessão anterior.

Houve, porém, ganho de fôlego ainda pela manhã, com máximas do dólar frente ao euro, após a ADP informar que o setor privado americano criou 324 mil empregos em julho, bem acima da previsão de 183 mil dos analistas ouvidos pela FactSet.

O dólar estendeu ganhos ainda pela manhã, em quadro de cautela global. Para o Rabobank, a perspectiva ainda apoia o fortalecimento da moeda americana, com expectativas de desaceleração econômica na Europa e também na China.

Ainda no continente europeu, investidores se posicionavam antes da decisão do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês). A expectativa majoritária nesta quinta-feira é de que os juros serão elevados em 25 pontos-base, mas vários analistas não descartam avanço de 50 pontos-base. O Société Générale avalia que uma alta de 25 pontos-base e a dados fortes dos EUA nesta semana podem deixar a libra mais pressionada.

Entre moedas emergentes, o dólar caía a 276,1357 pesos argentinos. No mercado paralelo, porém, o jornal Ámbito Financiero reportava no fim da tarde que o dólar era negociado em 560 pesos, igualando nível recorde. Há expectativa pela realização de primárias eleitorais em 13 de agosto, com expectativa em geral de resultado fraco da situação, diante da crise econômica.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias