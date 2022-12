Moedas: dólar tem alta ante rivais, com dados dos EUA e à espera do Fed

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/12/2022 - 18:12 Compartilhe

O dólar operou em alta nesta segunda, 5, ante a maioria das moedas rivais, em sessão marcada pela publicação do índice de dirigente de compras (PMI, na sigla em inglês) composto e de serviços dos Estados Unidos e com membros do Federal Reserve em período de silêncio, aumentando as expectativas em relação ao aumento da taxa de juros na semana que vem. A moeda americana ganhou mais fôlego à tarde, após dados mistos, mas com o PMI do Instituto para Gestão da Oferta (ISM) mostrar força no setor de serviços do país.

Ao fim da tarde, o dólar avançava a 136,72 ienes, o euro recuava a US$ 1,0491 e a libra tinha baixa a US$ 1,2178. O índice DXY, que mede o dólar ante uma cesta de moedas fortes, registrou alta de 0,71%, a 105,289 pontos.

Segunda a Convera, o euro chegou a atingir o mais alto nível em mais de cinco meses em relação ao dólar. “O euro permaneceu flutuante apesar de outra rodada de dados europeus preocupantes que não dissiparam as preocupações com a recessão”, indicou a análise, em referências aos doados do PMI da zona do euro e da Alemanha, ambos menores que 50, indicando contração do setor.

Entretanto, membros do BCE continuam no tom agressivo em falas realizadas mais cedo. Dirigente da autoridade monetária, Gabriel Makhlouf afirmou que um aumento de 50 pontos-base é o mínimo necessário para continuar o caminho de trazer a inflação de volta à meta de 2%. Já Villeroy de Galhau, também da instituição, afirmou que ainda é cedo para falar de uma taxa de juros terminal.

A libra, por sua vez, se estabilizou e chegou a se valorizar após notícias do arrefecimento da política anti-covid na China e com PMI de serviços do Reino Unido no mesmo nível esperado pelo mercado, ainda indicando contração no setor. De acordo com análise da Convera, “a libra tende a brilhar quando o sentimento de risco melhora, pois o melhor humor do mercado geralmente verifica a demanda por jogadas mais seguras, como o dólar”. Dessa forma, em semana com falta de indicadores importantes, o sentimento de risco estará no comando da libra nesta semana.

