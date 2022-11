Moedas: dólar tem alta ante maioria, com Fed, inflação e payroll no radar

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/11/2022 - 18:38 Compartilhe

O dólar operou em alta nesta terça, 29, ante a maioria das moedas rivais, em uma sessão com foco na postura do Federal Reserve (Fed) e nas perspectivas para a inflação nas principais economias do mundo. O dia foi de movimentos contidos no mercado de câmbio, com investidores aguardando com expectativa a aparição pública de dirigentes e a publicação do payroll americano de novembro, que ocorre na sexta-feira.

O índice DXY subiu 0,68%, aos 106,681 pontos. Ao fim da tarde, o dólar recuava a 138,78 ienes, o euro tinha baixa a US$ 1,0327 e a libra tinha queda a US$ 1,1947.

A Convera aponta que, com uma queda de cerca de 5% em novembro, o dólar está a caminho de um segundo mês consecutivo de perdas em meio a uma perspectiva menos agressiva para a política do Fed. “A forma como o dólar fechará o mês pode depender dos comentários do presidente do Fed, Jerome Powell, nesta quarta-feira, e do sempre importante relatório de empregos dos EUA na sexta-feira”, aponta.

Na visão da Oxford Economics, o crescimento do emprego provavelmente continuou a desacelerar em novembro, mas as implicações para o Fed são menores. “Esperamos que o payroll mostre um ganho na folha de pagamento de 185 mil vagas. O ritmo moderado de ganhos de emprego será bem-vindo pelo Fed, mas não alterará os planos do Fed de continuar a aumentar as taxas de juros. Esperamos um aumento de 50 pontos-base na reunião de dezembro, seguido de um aumento de 25 pontos-base no início de fevereiro”, projeta.

No caso do euro, a Convera lembra que uma leitura preliminar de inflação é divulgada nesta quarta-feira, com a previsão do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) pairando em torno de níveis recordes acima de 10%. “Outra leitura quente manteria a pressão sobre o Banco Central Europeu (BCE) para permanecer em uma trajetória positiva para o euro”, avalia.

Já o dólar canadense acelerou queda hoje após publicação do Produto Interno Bruto (PIB) do Canadá do terceiro trimestre deste ano. O crescimento foi de 2,9%, acima do esperado por analistas. Ao final da tarde, o dólar americano operava em alta a 1,3589 dólares canadenses, ante 1,3504 do final da sessão de ontem.

