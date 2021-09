Moedas: dólar recua, com menor busca por segurança e expectativa por Fed

O dólar recuou ante outras moedas principais, em quadro de menor busca por segurança nos mercados internacionais em geral. Embora os temores com a situação da dívida da incorporadora chinesa Evergrande sigam como preocupação, o quadro hoje foi mais positivo para a tomada de risco, com investidores na expectativa pela decisão de amanhã do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

No fim da tarde em Nova York, o dólar caía a 109,20 ienes, o euro avançava a US$ 1,1734, praticamente estável, e a libra subia a US$ 1,3670. O índice DXY, que mede o dólar ante uma cesta de moedas fortes, recuou 0,08%, a 93,204 pontos.

Há expectativa entre analistas em geral de que o Fed deve sinalizar o início da redução gradual no programa de compra de bônus (“tapering”), mas sem dar formalmente esse passo nesta quarta-feira. Haverá ainda projeções atualizadas e coletiva do presidente do BC, Jerome Powell.

O TD Securities acredita que, caso não ocorram mudanças no gráfico de pontos do Fed, o dólar pode perder força amanhã. Para o banco de investimentos, avanços recentes do dólar sugerem que o mercado já se preparou para uma eventual postura hawkish. Já um tom visto como hawkish pode limitar perdas da moeda americana, projeta.

Entre outras moedas em foco, o dólar caía a 1,2812 dólar canadense. A Western Union comenta que a divisa do Canadá se recuperava, após mínimas recentes. Na agenda local, o premiê Justin Trudeau venceu eleição antecipada, mas não conseguiu a maioria absoluta que almejava no Parlamento, devendo assim seguir com um governo minoritário, em uma coalizão.

