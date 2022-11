Moedas: dólar opera em baixa, com Fed e sinalização de menores altas de juros

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/11/2022 - 18:47 Compartilhe

O dólar operou em baixa nesta quarta-feira, 23, reagindo à publicação da ata do Federal Reserve (Fed), que foi interpretada como uma sinalização para um ritmo mais lento nas altas dos juros. Após a publicação do documento, as expectativas por uma alta de 50 pontos base (pb) nos juros no encontro de dezembro foram reforçadas, o que deverá seguir uma série de altas de 75 PB nas reuniões anteriores. A sessão é marcada ainda pela menor liquidez, uma vez que antecede o feriado a Ação de Graças nos Estados Unidos.

O índice DXY desceu 1,07%, aos 106,076 pontos. Ao fim da tarde, o dólar recuava a 139,49 ienes, o euro avançava a US$ 1,0399 e a libra tinha alta a US$ 1,2064.

A Convera destaca que a “calmaria” do pré-feriado afetou amplamente no mercado de câmbio, “mantendo o dólar americano e seus principais pares confinados a faixas recentes”. Segundo a análise, a moeda também reagiu aos dados de bens duráveis, reivindicações semanais de auxílio-desemprego e sentimento do consumidor.

Hoje, foi publicada a última ata do Fed em relação às reuniões dos dias 1 2 de novembro. Segundo análise da Citi, o mercado digeriu os direcionamentos como “dovish”, presumindo que o ritmo do aumento das taxas de juros poderá diminuir.

A Convera ainda destaca que o euro reduziu as quedas semanais depois que os dados europeus sobre o índice de gerentes de compras (PMI) se saíram melhor do que o esperado, com o crescimento da indústria alemã em foco. Entretanto, “os dados permaneceram bem abaixo do nível de 50 que separa o crescimento da contração”.

Já para a libra esterlina, o mesmo foi observado no Reino Unido, com o PMI atingindo seu melhor nível em dois meses, mas ainda sim sugerindo que isso não será suficiente para convencer o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) a parar de subir os juros, segundo análise da Capital Economics.

