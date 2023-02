Moedas: dólar avança, com contínua recalibração de expectativas para Fed

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/02/2023 - 18:38 Compartilhe

O dólar avançou hoje ante rivais e emergentes, à medida que os mercados reduziram drasticamente as apostas por cortes de juros do Federal Reserve (Fed) ainda este ano, em meio a sinais de resiliência da economia americana.





No fim da tarde em Nova York, o dólar avançava a 132,59 ienes, o euro baixava a US$ 1,0731, e a libra tinha queda a US$ 1,2025. O índice DXY, que mede o dólar ante uma cesta de moedas fortes, subiu 0,69%, a 103,621 pontos.

A moeda norte-americana estendeu, nesta segunda-feira, o movimento observado na última sexta-feira, quando dados do relatório payroll apontaram crescimento forte do emprego nos EUA em janeiro. Diante disso, o Goldman Sachs reduziu as chances de que a maior economia do planeta entre em recessão nos próximos 12 meses, de 35% a 25%.

Em relatório a clientes, o ING explica que o payroll reforçou a probabilidade de novos aumentos de juros do Fed. Segundo ferramenta do CME Group, a possibilidade de que o Fed corte a taxa básica ainda este ano recuou a cerca de 10% no fim da tarde.





Na visão do TD Securities, a reação do mercado ao payroll “parece o catalisador adequado para iniciar uma modesta correção” da moeda americana. No entanto, o banco de investimentos avalia que esse mesmo “catalisador” prejudicou negociações de moedas emergentes, antes beneficiadas pelo otimismo com a reabertura da China. “Investidores terão que ser mais seletivos sobre o câmbio de emergentes nas próximas semanas”, alerta o TD.

Ainda entre os destaques de câmbio desta segunda, a libra chegou a avançar sobre o dólar de manhã, após a dirigente do Banco da Inglaterra (BoE) Catherine Mann sinalizar novos aumentos na taxa de juros. Na parte da tarde, comentários do economista-chefe do banco britânico, Huw Pill, também ressaltaram que os dirigentes não estão discutindo cortes nas taxas ou guinada em direção a relaxamento monetário.

Discussões sobre o possível sucessor do Banco do Japão movimentaram as negociações do iene hoje. Segundo o ING, é pouco provável que o iene devolva grande parte dos ganhos que obteve nesse ano. “Supondo que nossa visão ampla do Fed/dólar esteja correta, o USD/JPY dólar ante iene deve ser negociado perto de 120 à medida que o ano avança”, projeta o banco.

