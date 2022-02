Moedas: dólar avança ante rivais atrelados ao risco, em meio a conflito na Europa

O dólar operou em alta no confronto com moedas rivais atrelados ao sentimento por risco. Hoje, o mercado cambial seguiu focado nas tensões geopolíticas na Europa, em meio a sinais de escalada militar da Rússia após o país reconhecer a independência de duas regiões na Ucrânia lideradas por grupos separatistas e autorizar o envio de tropas aos locais. Neste contexto, o rublo russo voltou a ficar pressionado após ontem ter recuperado parte das perdas recentes.

No fim da tarde em Nova York, o euro recuava a US$ 1,1304 e a libra baixava a US$ 1,3543, dando tração ao índice DXY, que avançou 0,17%, aos 96,190 pontos. A moeda americana ainda caía a 115,00 ienes no mesmo horário.

Entre os destaques do noticiário geopolítico, autoridades dos EUA e da Europa disseram que a Rússia tem mobilizado tropas suficientes para invadir a Ucrânia. Em resposta, os americanos e a União Europeia (UE) intensificaram as sanções contra Moscou, bem como Japão e Austrália. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o ministro de Relações Exteriores do país, Dmytro Kuleba, pediram pela aplicação imediata de mais ações para deter a ofensiva militar russa.

Na visão do ING, investidores ainda precificam uma resolução “benigna” para a crise. Segundo o banco, a ofensiva russa foi recebida com uma redução da volatilidade no mercado cambial, o que indica que a expectativa mais ampla é de que esta será a extensão limite das ações por Moscou.

Para a instituição, a incerteza imposta pelo contexto atual enfraquece as moedas europeias e alimenta a demanda pela estabilidade do dólar. “Suspeitamos que os investidores ainda preferirão a liquidez e a independência energética do dólar – pelo menos em relação às moedas europeias”, diz.

Contrariando os movimentos contidos do mercado cambial em geral, o rublo russo apagou todos os ganhos de ontem e o dólar chegou a operar a 81,420 rublos, maior valor desde meados de março de 2020. No período citado, o dólar subia a 81,195 rublos.

Saiba mais