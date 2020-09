Modric diz que gostaria de encerrar a carreira no Real: ‘Seria fantástico’ Aos 34 anos de idade e com contrato até junho de 2021, croata ainda quer jogar por mais alguns anos em alto nível

A identificação de Luka Modric com o Real Madrid não é recente – desde 2012, quando foi contratado junto ao Tottenham, lá se vão 343 partidas. E se depender do croata de 34 anos, a estadia vai durar ainda mais. Em entrevista à agência de notícias ‘AFP’, Modric afirmou que gostaria de encerrar a carreira no time madrilenho:

– Na minha idade, você não faz muitos planos. Seria fantástico encerrar minha carreira neste clube fantástico, nesta cidade fantástica, mas não é uma decisão minha, é do Real Madrid.

Apesar do desejo em terminar a carreira pelo clube espanhol, o croata está aberto a outras oportunidades caso não tenha mais espaço em Madri. O principal, na visão de Modric, é manter o alto nível.

– Não existem muitos jogadores que podem encerrar a carreira aqui, muito poucos, mas eu quero jogar mais anos. Quero provar que posso continuar jogando bem; se não for no Real Madrid, vou considerar outras opções.

Vencedor da Bola de Ouro da Fifa em 2018, Modric teve uma temporada regular em 2019/20. Foram cinco gols e oito assistências em 40 jogos pelo Real. O contrato do croata se encerra em junho de 2021.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também