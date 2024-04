Modo turbo: BBB tem eliminação da Fernanda, Giovanna líder de novo e Pitel voltando ao Paredão

Diego Sousai Diego Sousa - https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 01/04/2024 - 0:35 Para compartilhar:

O Big Brother Brasil 24 entrou nas últimas semanas e ligou o modo turbo. Neste domingo (31), teve eliminação da Fernanda, nova liderança conquistada pela Giovanna e a formação de um novo Paredão, formado por Alane, Beatriz e Pitel.

A noite começou com a eliminação da Fernanda. A confeiteira recebeu 57,09% da média dos votos em um Paredão contra Beatriz e Giovanna. Ao deixar a casa mais vigiada do Brasil, a ex-sister foi recebida por Tadeu Schmidt e, como boa cinéfila, contou a sinopse de sua passagem pela casa.

Sem muito tempo tempo para despedidas, os últimos nove moradores foram para a prova do líder. Misturando agilidade e sorte, a vencedora foi a Giovanna que conquistou a liderança pela terceira vez no reality. Logo após a prova, como primeira tarefa, foi a sua vez de dividir os participantes entre VIP e Xepa. Giovanna escolheu MC Bin Laden e Pitel para o seu grupo VIP.

Na sequência o grupo se reuniu na sala para a formação do novo Paredão. O grupo que teve pior desempenho na prova do líder, formado por Isabelle, Beatriz e Alane tiveram “consequencia”. A primeira conquistou imunidade, a segunda não ganhou nada e a terceira acabou direto no Paredão.

Com Alane no Paredão, a líder Giovanna indicou a Beatriz para a berlinda. Depois, o restante da casa foi ao confessionário indicar mais uma pessoa ao Paredão. Com cinco votos a Pitel foi a escolhida para fechar o Paredão.

Seguindo no modo turbo, o próximo eliminado sairá na terça-feira (2). A grande Final do BBB 24 já tem data marcada: 16 de abril!

