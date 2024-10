Modelo Vera Viel se encontra estável após cirurgia para retirada de tumor, diz boletim médico

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/10/2024 - 14:39 Para compartilhar:

O hospital Albert Einstein divulgou na manhã deste sábado, 12, um boletim médico sobre o estado de saúde da modelo Vera Viel, que se encontra internada após a retirada de um tumor na coxa. O comunicado informa que ela se encontra “clinicamente estável e seguirá internada para acompanhamento pós-operatório”.

Vera foi internada na última sexta-feira, 11, para a retirada de um sarcoma sinovial na coxa esquerda.

Na manhã desta sábado, o marido de Vera, o apresentador Rodrigo Faro, publicou uma foto no quarto com a esposa. Em um post no instagram ele disse que foram oito horas de cirurgia para a retirada do tumor.

“Depois de 8 horas de cirurgia. Primeira batalha vencida!!! Pra honra e glória de Jesus!!! Obrigado pelas milhões de orações!!!”, publicou.

Veja abaixo a nota completa do hospital Albert Einstein

“A paciente Vera Lucia Viel Faro realizou nesta sexta-feira, 11 de outubro, cirurgia de retirada de sarcoma sinovial localizado na coxa esquerda, sem intercorrências. A paciente encontra-se clinicamente estável e seguirá internada para acompanhamento pós-operatório”, apontou.

O que é o tumor Sarcoma Sinovial?

O tumor é uma condição rara e ataca principalmente os tecidos moles do corpo, como coxas, braços, pés e articulações dos membros e sua causa não é totalmente conhecida. Ela representa cerca de 1% de todos os cânceres.

