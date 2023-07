Modelo trans vence o Miss Holanda e disputará o Miss Universo 2023

diegofi diegof - https://istoe.com.br/author/diegof/ 12/07/2023 - 3:08 Compartilhe

Rikkie Kollé se tornou a primeira competidora abertamente trans a ganhar o título de Miss Holanda no sábado, e ela representará seu país no Miss Universo ainda este ano.

“Eu fiz isso!” Kollé escreveu em um alegre post no Instagram após sua vitória no AFAS Theatre em Leusden. “Deixei minha comunidade orgulhosa e mostrei que isso pode ser feito”, acrescentou ela em holandês com um emoji da bandeira trans listrada em azul claro, rosa claro e branco.

+ Papa Francisco convida líder católico que defende direitos LGBT+ para conferência do Vaticano

Ao longo da competição, que reduziu centenas de participantes para 10 finalistas em abril, Kollé usou sua plataforma para promover uma visão mais inclusiva do mundo dos concursos e para encorajar outras pessoas a se sentirem inspiradas.

“Miss Universo nos pediu para nos descrever em uma palavra”, Kollé compartilhou em um vídeo postado em sua página do Instagram no mês passado. “A palavra que estou escolhendo é ‘vitória’, porque quando menino conquistei todas as coisas que surgiram no meu caminho – e olhe para mim agora, de pé aqui como uma mulher trans forte, empoderada e confiante.”

“Nunca esqueça que podemos fazer isso juntos, você não está sozinho neste planeta. Nunca pare de sonhar em ser o seu melhor e confiante VOCÊ!” ela escreveu na legenda que acompanha. “Nunca deixe ninguém dizer o que é bom para você, porque a única coisa que importa é que você se torne a melhor versão de si mesmo.”

Kollé, de 22 anos e natural de Breda, foi coroado no palco pela vencedora do ano passado, Ona Moody. Ela também recebeu sua faixa do atual Miss Universo, R’Bonney Gabriel .

Se Kollé vencer o Miss Universo, ela será a primeira mulher trans a usar sua tiara. O concurso permite participantes trans desde 2012 e, em 2018, Ángela Ponce, da Espanha, tornou-se a primeira competidora eliminada do concurso, mas não avançou para as finais.

No próximo mês, a ativista Daniela Arroyo González também tentará fazer história como a primeira mulher trans a vencer o Miss Universo Porto Rico, e avançará para o Miss Universo também se for coroada. Este ano, 90 mulheres de todo o mundo competirão no concurso de 2023, de acordo com seu site.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias