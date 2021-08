Modelo trans que foi flagrada com Romário diz que sofreu com a fama: ‘Portas se fecharam’ Sem citar o nome do baixinho, Thalita contou que Romário não sabia que ela era transexual e que fez a cirurgia de mudança de sexo aos 18 anos

A modelo transexual Thalita Zampirolli contou, em participação no podcast ‘Papagaio Falando’, apresentado por Sérgio Mallandro e Luiz França, que viu muitas portas se fecharem após repercutir na mídia o encontro que ela teve com Romário, em 2013. Na ocasião, os dois foram vistos saindo de mãos dadas em uma boate na Barra da Tijuca, área nobre do Rio.

+ Veja a tabela do Brasileirão!

Sem citar o nome do baixinho, Thalita contou que Romário não sabia que ela era transexual e que fez a cirurgia de mudança de sexo aos 18 anos.

– Não contei. Ele não sabia. (…) Não tenho problema nenhum de falar sobre a minha vida, porque minha vida sempre foi um jogo aberto. E aquele exato momento, quando descobriram quem eu era, as pessoas não tinham essa cabeça que a gente tem hoje de dar forças. As pessoas tinham preconceito de querer associar a imagem de uma trans a travesti – disse ela.

E MAIS:

O passado de Thalita, que é casada com um americano há três anos, veio à tona depois do episódio com Romário. Ela diz que veio de uma cidade pequena e que todos a conheciam sua história justamente por ter feito a transição de gênero ainda jovem.

– Nunca sonhei em ser famosa. Comecei a fazer trabalhos como modelo. Quando descobriram quem eu era, através de uma polêmica muita chata na minha vida, foi muito chato. Descobriram porque eu vim de uma cidade muito pequena, que é Cachoeiro de Itapemirim (ES), e lá todos conhecem minha família. Quando eu fiz a cirurgia, ficou no auge da cidade, e a cidade publicou matéria. Quando descobriram quem eu era, as portas que eu tinha de trabalho, que eu conseguia me manter, pagar minhas contas, se fecharam – relembra.

Veja também