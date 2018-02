Modelo se casa usando conjunto de rede de ‘fast fashion’

A modelo Emily Ratajkowski, conhecida por ser fenômeno no Instagram, sendo a quinta top mais seguida na plataforma, surpreendeu seus 16,6 milhões de seguidores ao anunciar que tinha se casado na última sexta-feira, 24. “Eu tenho uma surpresa para vocês”, escreveu ela no Stories. “Me casei hoje.”

A união com o ator Sebastian Bear-McClard, seu namorado há poucas semanas, ocorreu de maneira discreta em um cartório em Nova York (EUA). Além do anúncio inusitado do matrimônio, todo o evento ocorreu de maneira não tradicional, incluindo o look de Emily.

Em vez do tradicional vestido branco, ela usou um casaco mostarda com calça da mesma cor, ambos da Zara. Ao todo, o look custou US$ 198,90, cerca de R$ 643. A top completou o visual com chapéu preto, com véu da mesma cor, e sandálias de tiras.