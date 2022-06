Modelo revela estar grávida de Jô, e jogador fará teste de paternidade Em entrevista ao "Metrópoles", jogador se colocou à disposição para fazer o teste de DNA

Um dia após negarem um possível affair, a modelo Maiára Quiderolly e o atacante Jô voltaram atrás e revelaram a possibilidade do jogador ter engravidado a modelo. Nas redes sociais, a influenciadora digital revelou que conversou com o pai do futuro filho e contou que ele estava preocupado pois possui uma “carreira pública”.





Segundo a modelo, o acordo inicial era negar publicamente o affair e a paternidade, para tratar o assunto de forma discreta. Entretanto, ela se irritou após o jogador abrir o jogo para o colunista Léo Dias, do “Metrópoles”, e se colocar à disposição para fazer um teste de paternidade.

– Vi o pai do meu filho disponível para fazer um exame de DNA, como se ele não soubesse que ele é o pai do meu filho. Escutei tudo o que ele falou, fiz tudo o que ele queria. Totalmente pressionada, principalmente por ele ter uma carreira pública – afirmou.

– Se ele tivesse negado e vivido tranquilamente, faríamos tudo no particular e cada um viveria na minha vida. Mas não foi isso, ele tentou limpar a imagem dele e f**** a minha imagem – completou.

ENTENDA O CASO



Na semana passada, a influenciadora Maiára Quiderolly anunciou que estava grávida através do Instagram. Jô, que recentemente rescindiu contrato com o Corinthians, foi especulado como o pai do filho. Entretanto, o jogador e a modelo, inicialmente, negaram a paternidade nesta semana.

