Modelo retira acusação de estupro contra Cristiano Ronaldo

A ex-modelo norte-americana Katheryn Mayorga retirou voluntariamente a denúncia de estupro contra o craque português Cristiano Ronaldo, da Juventus, informou nesta quarta-feira (5) a agência “Bloomberg”.

De acordo com a publicação, Mayorga abriu mão da queixa voluntariamente em maio no tribunal estadual de Nevada, em Las Vegas, nos Estados Unidos. No entanto, não há informações se a ex-modelo fez um acordo com CR7, que sempre negou as acusações.

No início do ano, a polícia norte-americana até ordenou que o atleta fizesse um exame de DNA para investigar o caso. Os advogados da ex-modelo, Leslie Stovall e Peter Christiansen, não comentaram sobre a retirada da acusação. A polícia de Las Vegas, que reabriu a investigação, também não fez nenhuma declaração.

Mayorga denunciou que foi abusada sexualmente pelo atacante da Juventus em um hotel de Las Vegas, em 12 de junho de 2009, depois de ter conhecido CR7 em uma boate.

Segundo o processo, Ronaldo teria subornado a vítima com um pagamento de US$ 375 mil para que o escândalo não se tornasse público. A mulher, por sua vez, relatou que aceitara a quantia por medo de acontecer alguma coisa com ela e sua família.

O camisa 7 da Velha Senhora, por sua vez, sempre negou as acusações e disse, nas redes sociais, que não ressaltaria um “espetáculo midiático montado” e que a denúncia “vai contra tudo o que sou”.(ANSA)