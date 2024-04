Modelo norte-americana é vítima de fotos falsas criadas por inteligência artificial

Recentemente, a modelo Apollonia Llewellyn usou as redes sociais para denunciar montagens feitas com suas fotos. Utilizando inteligência artificial, cliques nos quais ela aparece de biquíni foram substituídos por imagens “topless”.

“Chegou a mim que pessoas estão fazendo falsas ‘nudes’ e fotos ‘topless’ de mim. Por favor, tenham em mente que eu nunca tirei uma foto sem blusa na minha vida e nunca irei. Existe um app de inteligência artificial que pode transformar qualquer foto em nude. Estou completamente enojada com isso. Por favor, não sejam enganados pensando que essas fotos são reais”, escreveu a modelo, no anúncio.

Na captura de tela mostrada por Apollonia, é possível ver a descrição do aplicativo: “IA que ‘despe’ fotos de mulheres e produz imagens realistas”.

Please don’t be fooled by these AI apps. Totally fake. I have never posed naked or topless. pic.twitter.com/GcEklGucGy

— Apollonia Llewellyn (@apolloniabarbi) April 22, 2024