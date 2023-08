Modelo morre em acidente depois de ‘prever’ seu próprio funeral meses antes

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 02/08/2023 - 23:29 Compartilhe

Uma jovem modelo morreu em um terrível acidente de carro depois de parecer prever seu próprio funeral apenas alguns meses antes. Ariana Viera, 26, teria adormecido ao volante enquanto dirigia por Orlando, na Flórida, em 13 de julho. Sua mãe, Vivian Ochoa, afirmou que ela bateu no veículo à sua frente depois de desmaiar.

Vivian disse que os paramédicos correram para o local e reanimaram sua filha duas vezes, mas ela morreu a caminho do hospital. Em uma reviravolta trágica, Ariana postou um vídeo em sua página do Instagram em maio com a legenda: “Me filmando para meu futuro funeral porque sou sempre eu nos vídeos, ninguém mais faz isso”.

Vivian disse à mídia local: “Eles a reviveram e ela teve um ataque cardíaco. Ela acrescentou: “Minha garota adormeceu, ela estava cansada”.

A modelo – que detinha o título de Miss Venezuela – representaria a Venezuela nos concursos de Miss América Latina e Miss Mundo deste ano. Ela estava se preparando para fazer sua estreia em um desfile de moda na cidade de Nova York .

Confira o vídeo feito pela modelo se referindo ao seu funeral

