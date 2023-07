Modelo gasta mais de R$ 1,2 milhão em procedimentos e se compara à Barbie nas redes sociais

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/07/2023 - 14:35 Compartilhe

A australiana Tara Jayne, de 33 anos, gastou £ 200 mil (mais de R$ 1,2 milhão) em procedimentos estéticos para ficar parecida com a boneca Barbie.

Conhecida como ‘Katie Price australiana’, a modelo já se comparou com a boneca em mais de uma ocasião. Nas redes sociais, ela publica alguns cliques em que se chama de Barbie.

Segundo o jornal britânico ‘Mirror’, Tara Jayne já passou por cinco cirurgias nos seios, seis plásticas no nariz, preenchimentos labiais e no rosto. Em 2021, a modelo chegou a participar do reality “Mirror Mirror”, que acompanhava pessoas viciadas em procedimentos estéticos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tara Jayne 🔒 (@tara_jayn3)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias