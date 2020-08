Modelo famosa na década de 80, Adriana Salituro morre aos 58 anos

View this post on Instagram

#restinpeace Quando recebi a notícia de que uma grande amiga fez passagem para outro plano, os sentimentos embaralharam, fiquei sem acreditar, fiquei perplexa como realmente a vida é um sopro, mas quero lembrar dos nosso bons momentos e o quanto era alegre! Compartilho com vcs esse sentimento pq mts da minha página a conhece. Mt luz amiga nesse novo caminho! 🌟aqui fica a saudade! ❤️ Adriana Salituro!