Modelo erótica paga aluguéis atrasados, e ‘Beiçola’ se livra de despejo no Rio; entenda o caso

Marcos Oliveira, o Beiçola de “A Grande Família”, da Globo, contou com uma ajuda inusitada para quitar suas dívidas. A influenciadora digital Martina Oliveira doou os R$ 12.123,14 que o ator estava devendo pelos três meses de aluguel de seu apartamento na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ele, inclusive, recebeu uma ordem de despejo no dia 21 de agosto e pediu ajuda financeira nas redes sociais.

Conhecida como “Beiçola do Privacy”, Martina ainda vai doar R$ 7.204,16, valor referente aos dois próximos aluguéis, de acordo com o jornal “O Globo”.

Ao todo, o valor da ação de despejo era de R$ 19.546,20. Contudo, a advogada e amiga do ator, Rose Scalco, pediu a gratuidade dos custos, em razão das condições do ator, e o juiz Mauro Nicolau Júnior acatou o pedido.

Ainda segundo a publicação, apesar da quitação da dívida, Marcos Oliveira não pode alugar nenhum outro apartamento no momento, pois segue com o nome sujo, devido ao suposto golpe que sofreu em 2022.

No início de 2024, Marcos e Martina iriam dividir o palco com a peça “Pais e Filhos”, que deveria estrear depois do Carnaval. No entanto, o espetáculo não saiu do papel.

Em outubro de 2023, o Retiro dos Artistas, no Rio, reservou uma casa para o ator, com alimentação, atividades físicas, plano de saúde e auxílio médico, terapeutas, assistente social e psicóloga. No entanto, a instituição só aceita um cachorro e Marcos tem três: Mel, Preta e Lolita. Ele, então, desistiu de morar lá na época.

Desde seu último trabalho na Globo, na novela “Deus Salve o Rei” (2018), Marcos Oliveira enfrenta problemas financeiros.