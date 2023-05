Modelo e finalista do Miss Universo morre ao cair de cavalo na Austrália

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/05/2023 - 14:32 Compartilhe

A modelo e finalista do Miss Universo 2022 Sienna Weir, de 23 anos, morreu na quarta-feira (4) após ficar pouco mais de um mês internada e conectada a uma máquina de suporte à vida. Isso ocorreu depois de ela cair enquanto cavalgava e sofrer lesões graves. O caso ocorreu no Windsor Polo Club, na Austrália. As informações são do Independent.

Como aconteceu?

Após o acidente, a jovem foi levada às pressas para o Hospital Westmead, onde ficou internada desde o dia 2 de abril;

Amigos e familiares da jovem confirmaram a sua morte. Diversos fãs e colegas de trabalho prestaram homenagens à Sienna nas redes sociais. Além de atuado como modelo, a jovem se formou na Universidade de Sydney com dupla graduação em literatura e psicologia inglesa;

Sienna foi uma das 27 finalistas da competição australiana Miss Universo de 2022. Em entrevista à Gold Coast Magazine, a jovem revelou os planos que tinha de se mudar para Londres, Inglaterra, e continuar com sua carreira de modelo.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias