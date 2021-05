Modelo é eliminada de concurso de miss após falar em representatividade negra

Thasilla Brandão, 18 anos, era uma das favoritas para ganhar o Miss Teen Earth, em Salvador (BA), mas foi eliminada depois de fazer um discurso dirigido às meninas negras. A modelo disse que sonha em ver jovens negras alcançando seus objetivos. A apuração é da TV Record.

Um dos organizadores confirmou que as palavras prejudicaram a jovem no evento. O homem afirmou que, na condição de miss, ela deveria “defender todas as raças”. “Eu falei que quero influenciar outras meninas negras a não desistirem do seu sonho e que esse é o meu sonho”, contou Thasilla.

A jovem acabou ficando em terceiro lugar. O organizador reconheceu o motivo da eliminação após ser questionado por Joseane Carla, mãe da jovem. “Para mim foi extremamente revoltante”, apontou a mãe.

