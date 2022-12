Modelo do OnlyFans, Rachel Mee, morre aos 25 anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/12/2022 - 7:35 Compartilhe

A influenciadora britânica Rachel Mee, também conhecida como Rachel Kaitlyn, tinha mais de 40 mil seguidores no Instagram e também trabalhava como dançarina.





+ Francine Piaia realiza fetiches de assinantes do OnlyFans: “Zero pudor”

+ Iara Ferreira, musa brasileira do OnlyFans, compra casa de R$ 5,4 milhões nos EUA

+ Mulher Melão organiza surpresa para aniversário de assinante do OnlyFans

A modelo famosa no OnlyFans, morreu aos 25 anos, dias antes do primeiro Natal de seu filho Kyro .

Claire Robinson amiga de Rachel disse: “Este Natal será o primeiro de Kyro e de forma devastadora, sua mãe não estará lá.”





+ Jovem desavisada interage com ave mais perigosa do mundo na Austrália

+ VÍDEO: De biquíni fio-dental, Isis Valverde causa nas redes sociais em ângulo ousado

A causa de da morte da modelo não foi confirmada, mas Claire acrescentou:

“Rachel infelizmente perdeu sua batalha contra as pressões deste mundo. Estamos todos muito tristes com esta notícia devastadora, como este mundo falhou com uma jovem tão bonita e como ela sentiu que não tinha outra opção [a não ser] não estar mais aqui.”

No início deste mês, Rachel descreveu 2022 como o “ano mais difícil possível” e disse que “lidou com o coração partido”.

Com informações do The Sun





Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias