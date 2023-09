Modelo do OnlyFans faz plástica íntima para agradar namorado: ‘Está tudo novo aqui’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/09/2023 - 17:39 Compartilhe

A modelo OnlyFans Cris Galera, também conhecida como a ‘advogata de Danilo Gentili’, resolveu surpreender o namorado, o empresário Miqueias Rocha, com um presente nada convencional: uma vagina novinha! Para isso, a influenciadora se submeteu a um procedimento de labioplastia, que é uma cirurgia vaginal.

Cris e Miqueias participaram do reality ‘Se Sobreviver, Case!’, do Multishow, e desde então passaram a não ter mais problemas em dividir sua intimidade com o público.

Por isso mesmo, a modelo não fez cerimônia ao contar que havia tomado a decisão de realizar o procedimento. Ela conta que a ideia é evitar que o relacionamento caia na rotina.

“Deixei ela com o aspecto mais jovem, para ele não enjoar. Troquei tudo”, disparou.

Através do Stories de seu Instagram, Cris compartilhou a novidade e mostrou alguns momentos ao lado da médica e do amado, que a acompanhou nessa transformação.

A modelo prometeu mostrar o resultado da cirurgia no OnlyFans, mas já expôs as principais mudanças.

“Fiz um rejuvenescimento vaginal para eliminar as ‘sobras’ dos ‘grandes lábios’. Agora, ela está linda, nova e apertadinha. Meu namorado amou. Está tudo novo aqui”, garantiu ela, acrescentando que o procedimento durou cerca de 2 horas.

A expectativa é que o rejuvenescimento vaginal melhore seu desempenho sexual.

“Ainda tá muito inchado, estou toda cortada. Ele vai ter que esperar um mês pra ver o resultado final”, brincou.

