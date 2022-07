Modelo do Espírito Santo é eleita Miss Universo Brasil 2022

A Miss Espírito Santo, Mia Mamede, foi eleita na noite desta terça-feira (19) a Miss Universo Brasil 2022, em São Paulo. Ela é a primeira capixaba a ganhar o concurso que garante uma vaga no Miss Universo desse ano.

“Tudo ainda parece um sonho! Que felicidade em ser a primeira capixaba a levar a coroa para o Espírito Santo!”, comemorou Mia em seu Instagram.

A capixaba concorria com outras quatro finalistas, Rebeca Portilho (Miss Amazonas), Isadora Murta (Miss Minas Gerais), Luana Lobo (Miss Ceará) e Alina Furtado (Miss Rio Grande do Sul), que ocuparam do segundo ao quinto lugar, respectivamente.

Mia Mamede recebeu a faixa de campeã e a coroa da cearense Teresa Santos, eleita Miss Universo Brasil 2021. Agora, a campeã desse ano vai disputar o Miss Universo, nos Estados Unidos, que ainda não tem data oficial para acontecer.