Modelo diz ter vivido relação abusiva com Conca: ‘Me queria numa jaula’ Ex-jogador foi descrito como controlador, abusivo e bipolar pela ex-namorada, com quem ficou junto por um ano e dois meses e chegou a se mudar para Miami, nos EUA

A vida pessoal do ex-jogador Darío Conca voltou a ser notícia, nesta sexta-feira. Em entrevista ao Jornal Extra, a modelo Miriã Rocha, de 23 anos, revelou ter vivido um relacionamento abusivo com o argentino no período de um ano e dois meses em que ficaram juntos. A jovem afirmou que o ídolo do Fluminense tinha atitudes “bipolares” e “controladoras”

– Fui vítima de um relacionamento abusivo. Ele é uma pessoa bipolar, não aceita que você se posicione ou fale alguma coisa e não sabe escutar. Eram ofensas, palavras de baixo calão. Na noite em que ele rompeu comigo, estava tudo bem entre nós, mas fui surpreendida. Ele surtou, começou a me agredir verbalmente, me humilhou e pediu que eu pegasse minhas coisas e fosse embora. Fiz as malas e deixei a casa. Ele me queria numa jaula, postava foto comigo, mas fingia que não tinha ninguém e trocava mensagens com mulheres no Instagram – afirmou a modelo.

Miriã chegou a morar com Conca e os filhos dele em Miami, nos EUA. Os dois voltaram para o Brasil em julho. A empresária disse ter notado um comportamento abusivo do companheiro desde o início, mas acreditava em mudanças.

– Tínhamos dias muito felizes, em que eu tinha a sensação de que ele era um homem maravilhoso, e nos dois dias seguintes, ele nem falava comigo, simplesmente surtava do nada, gritava. Entrávamos numa briga horrorosa quando eu tinha uma opinião diferente da dele. Nunca quis seu dinheiro. Sempre cuidei da casa, da alimentação dele. Não é justo ele ir para a imprensa dizendo que está em um ótimo momento, sendo que estou prejudicada emocionalmente por causa dele. Fiquei muito mal por tudo o que ele me fez – completou.

O LANCE! tentou contato com a assessoria de Darío Conca, sem sucesso

