Modelo da Vogue, Dynus Saxon, é preso após esfaquear homem

Jovem modelo da Vogue, Dynus Saxon, de 20 anos, foi preso na noite desta segunda-feira, 11, acusado de assassinato. De acordo com o jornal New York Post, a vítima é Kadeem Grant, de 35 anos.

O Departamento de Polícia de Nova York afirmou que o crime aconteceu na noite do último domingo, 10. Kadeem foi encontrado na entrada de um apartamento com marcas de facadas no peito, mãos e pés. Perto da vítima, foram encontrados a suposta arma do crime e um rastro de sangue.

Vizinhos que estavam próximos disseram terem ouvido uma discussão acalorada no corredor. “Eu os ouvi brigando. Nenhuma palavra, apenas [batidas] no corredor. Foi rápido. Não foi como se eles estivessem brigando por muito tempo”, contou uma mulher ao jornal New York Daily News.

“Ele era apenas um rapaz amoroso e sempre dedicado à família. É muito triste que ela tenha que crescer sem um pai”, desabafa o pai da vítima, Christopher Grant.

Segundo a mãe do suspeito, Saxon não teria cometido o crime repentinamente. “Não sei o que aconteceu, mas posso dizer a vocês, com base no que sei, que não será tão simples quanto vocês querem que seja. Dynus não decidiu simplesmente assassinar alguém. Dynus vai se proteger, ele é um ser humano, você sabe do que estou falando. Ele é jovem. Não sei em que tipo de situação ele se meteu”. As informações são do Daily Mail.

O modelo é acusado de homicídio de segundo grau, homicídio culposo de primeiro grau e porte criminoso de arma de quarto grau e o caso segue sendo investigado.

