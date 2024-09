Modelo coreana de 80 anos tem chance de participar do concurso Miss Universo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/09/2024 - 11:01 Para compartilhar:

Uma modelo de 80 anos pode ser a próxima Miss Universo. A coreana Choi Soon-hwa participa uma das etapas do concurso, o Miss Universo Coreia, e tem a chance de chegar até o concurso. Até o ano passado, apenas participantes de até 28 anos poderiam disputar o título.

Em entrevista à Euronews, Choi detalhou que resolveu tentar uma vaga no Miss Universo quando soube que não havia mais o limite de idade. “Meu filho perguntou: ‘Mãe, você realmente vai fazer isso?’. E então disse: ‘Se você realmente quer, vá atrás'”, contou.

A modelo disse ter contado com o apoio de toda a família. “Eles disseram: ‘Nossa mãe é impressionante, e nossa avó é incrível’. Isso fez eu me sentir muito feliz”, afirmou. Choi quer inspirar as pessoas a “mostrarem seus talentos para que se sintam confiantes”.

Em maio, a modelo argentina Alejandra Rodriguez, de 60 anos, também disputou o Miss Universo Argentina, uma das etapas do Miss Universo. A coroa, porém, ficou com Magalí Benejam Corthey, de 29 anos, que representava a cidade de Córdoba.