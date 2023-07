Modelo com Síndrome de Down, Maju de Araújo, participa de projeto de autodescrição de Fernando Campos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/07/2023 - 9:03 Compartilhe

Maju de Araújo participou nesta segunda-feira (17) do projeto de autodescrição promovido pelo criador de conteúdo Fernando Campos. O projeto visa promover a inclusão e a conscientização sobre a importância da autodescrição para pessoas com deficiência visual.

Maju de Araújo é reconhecida por sua trajetória na indústria da moda. Ela se tornou a primeira modelo com Síndrome de Down a desfilar nas famosas passarelas da Brasil Fashion Week e também na semana de moda de Milão, mostrando ao mundo que a moda pode ser para todos. Sua presença destaca a diversidade e quebra padrões estabelecidos, ao mostrar que a inclusão é um valor fundamental para uma sociedade mais justa e igualitária.

Por meio de sua plataforma no Instagram, Maju reforça diariamente a importância da inclusão e combate ao capacitismo. “Acredito que nossa voz é poderosa para ajudar a mudar o mundo lá fora! Juntos podemos formar uma comunidade muito forte, uma rede de apoio que torna nossa sociedade mais acessível e acolhedora! Amei a iniciativa desse amigo que amo e admiro e com certeza vou me lembrar da importância da autodescrição na comunicação!”, compartilhou Maju ao aceitar participar do projeto de autodescrição.

Fernando Campos, por sua vez, iniciou o projeto de autodescrição em seu Instagram com o objetivo de destacar a relevância dessa prática na comunicação e inclusão de indivíduos com deficiência visual. Ao descrever a si mesmo, suas ações, características e vestimentas, Campos e os artistas participantes estão fornecendo informações valiosas para aqueles que não podem enxergar. Dessa forma, eles possibilitam que essas pessoas compreendam e participem plenamente das interações e experiências compartilhadas.

“Estou muito feliz com o resultado da primeira semana do projeto da autodescrição. Recebi comentários lindos dos meus seguidores apoiando e também fazendo a autodescrição deles! Fiquei muito contente com a recepção das pessoas que me acompanham e de todos os artistas que toparam fazer parte”, contou Fernando após a estreia de seu projeto.

