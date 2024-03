Modelo Christie Brinkley mostra imagens fortes de cirurgia para retirada de câncer de pele; confira

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/03/2024 - 9:22 Para compartilhar:

A modelo Christie Brinkley, de 70 anos, foi diagnosticada com câncer de pele e passou por uma cirurgia no rosto para retirada do tecido. No Instagram, ela comemorou ter descoberto precocemente o carcinoma basocelular. “Tive ótimos médicos que removeram o câncer e me costuraram com perfeição”, declarou.

Chris alertou o público sobre a importância da proteção solar como prevenção da doença. “A boa notícia para você é que tudo isso pode ser evitado sendo cuidadoso com sua proteção solar. Comecei a me preocupar de verdade com isso um pouco tarde, então, agora, para esta velha sereia, vou passar meu FPS 30, reaplicando conforme necessário, usando mangas compridas e um chapéu de aba larga. E fazer check-ups regulares de todo o corpo… isso é obrigatório”, escreveu.

Segundo ela, descobriu a doença quando acompanhava a filha em uma consulta e pediu ao médico para olhar um pontinho minúsculo em sua pele. “Ele deu uma olhada e soube imediatamente que precisava de uma biópsia! Ele fez isso ali mesmo”, contou.

Na rede social, a modelo ainda compartilhou imagens fortes sobre a cirurgia; confira:

