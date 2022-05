Modelo casado com 8 mulheres ‘ganha’ tatuagens no corpo delas: ‘Fizeram por amor’

Casado com oito mulheres no ano passado, o modelo e influenciador brasileiro conhecido como Arthur o Urso está ganhou uma surpresa:. cinco delas decidiram perpetuar a relação poligâmica na pele e fizeram uma tatuagem com o nome do marido em seus corpos.

“Eu achei isso incrível, sensacional! Elas não estão só me homenageando, como toda a nossa história e o que estamos vivendo e conquistando com tudo isso. É uma fase ótima, que me deixa muito feliz. Sou bem feliz com todas elas”, disse ele.





“Nunca pediria para tatuar meu nome, elas fizeram por amor”, completou Arthur, sobre as tatuagens, que serão mostradas num documentário sobre esse modelo de relacionamento nesta quinta-feira (26), na TV alemã RTL.