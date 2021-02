Modalmais anuncia aquisição da Eleven Research

O banco digital Modalmais anunciou neste domingo, 7, a aquisição da Eleven Research, casa independente de análises financeiras. Em comunicado conjunto, as empresas dizem que a operação é parte do plano de crescimento de longo prazo das duas plataformas “que terão ganhos de sinergias, principalmente na oferta de produtos e serviços aos investidores individuais e institucionais no mundo todo”.

Do ponto de vista operacional, segundo a nota, Eleven e Modalmais permanecem autônomas, com escritórios e times trabalhando separadamente, sem alteração de sede ou equipes. Os acionistas da Eleven passam a integrar o quadro de sócios do Modalmais.

“Com essa aquisição planejamos aumentar nossa força comercial e de relacionamento com clientes, nossa base de clientes ativos, e nossa custódia”, disse o co-CEO do banco digital Modalmais, Cristiano Ayres, na nota. Segundo ele, os aumentos virão de uma maior capacidade de produção e de ganhos de produtividade. “Nesse sentido, a experiência, as ferramentas e as soluções de investimentos da Eleven Research terão papel fundamental no plano de negócios do Modalmais.”

O sócio-fundador da Eleven Reseach Adeodato Netto ressaltou a importância da continuidade da independência da empresa. “O nosso diferencial é nossa qualidade técnica e reputação, e seguiremos oferecendo o melhor serviço para investidores individuais e institucionais, agora também com soluções exclusivas aos clientes do banco digital”, disse, no comunicado.

Ainda segundo a nota, a Eleven vai ganhar velocidade e novas oportunidades de crescimento, tais como acesso a uma base de mais de 1 milhão de clientes na plataforma digital, sinergia em novos produtos, desenvolvimento de novos clientes PJ, novas participações em ofertas públicas, além de cooperação com a mesa institucional na atração de novos clientes e ampliação de fluxos.

