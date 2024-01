Moda masculina outono/inverno apostará em cores neutras

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/01/2024 - 14:39 Para compartilhar:

FIRENZE NOVA, 12 JAN (ANSA) – Por Beatrice Campani – O próximo inverno no hemisfério norte será caracterizado pela moda masculina sofisticada, mas discreta, que adora a mais pura alfaiataria com blazers confortáveis para usar a qualquer hora do dia, muito veludo e uma paleta de cores repleta de tons neutros.

Entre as mais de 800 empresas da 105ª edição da Pitti Uomo, que termina nesta sexta-feira (12) em Florença e passa o bastão para Milão, há uma tendência comum em relação às cores sazonais.

Não mais destinadas apenas ao vestuário de montanha, os tons neutros, sóbrios e suaves são os novos protagonistas do guarda-roupa masculino para o outono/inverno 2024/25.

Os homens darão boas-vindas aos tons claros em suéteres, ternos, blazers e até jaquetas. Do marfim à aveia, do creme ao gelo, do branco óptico à manteiga, ao caramelo, os neutros são o novo preto, para serem usados de manhã e à noite, mesmo em ocasiões formais.

As novas texturas de inverno perseguem a beleza da paisagem nórdica em tecidos envolventes e peças de vestuário à prova de frio. A referência ao design escandinavo participa do jogo de pesos entre materiais luxuosos e estruturas em lã, alpaca e mohair.

Isto aplica-se também ao retorno do uso de três peças, com os novos blazers oversized, além das calças e casacos, com o veludo sendo o grande protagonista da temporada.

As malhas também estão envolvidas, mas terão formas volumosas.

Entre as peças há a envolvente da caxemira, a lã e as misturas caxemira-seda-lã que realçam as peculiaridades de cada peça individual, em tons suaves.

Também foram vistos no desfile muitos pulôveres, gola alta em tons pastéis e suéteres de lã e caxemira com padrão de diamantes.

A nostalgia de exploradores também regressa, trazendo influências do mundo das montanhas, do trekking e da vida ao ar livre mesmo quando a temperatura desce abaixo de zero. Ao pensar nas aventuras entre rochas e glaciares, a moda desenha peças perfeitas para expedições ao Polo Norte.

Entre os exemplos estão os tecidos tecnológicos impermeáveis e à prova de vento, casacos multifuncionais forrados por superfícies brilhantes e enrugadas. Tudo converge com coleções baseadas em tecidos performáticos de alta tecnologia que incluem coletes tecnológicos, jaquetas versáteis e alegram o look na cidade e na natureza.

Outra tendência é o respeito pelo planeta, que pode ser visto no lançamento de coleções verdes nascidas de atividades de reciclagem e reutilização, atentas à eficiência no consumo de água e energia.

Também aqui a paleta de cores é inspirada na natureza coberta de neve, nas montanhas esfumaçadas, no nevoeiro e nas costas selvagens. Os únicos toques de cor são tons terrosos de verde musgo e cinza pedra, azul tempestuoso e alguns flashes de laranja. (ANSA).

